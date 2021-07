Otranto, tragedia alla Baia dei Turchi: Rosario morto per aiutare Pia. Avevano 27 e 29 anni (Di sabato 10 luglio 2021) Identificate le vittime della tragedia avvenuta oggi alla Baia dei Turchi, nota località turistica di Otranto, in provincia di Lecce. I due deceduti sono Pia Patruno e Rosario Francesco Mancino, due amici rispettivamente di 27 e 29 anni. Otranto, tragedia alla Baia dei Turchi: morti Pia Patruno e Rosario Francesco Mancino Secondo quanto riportato dai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 luglio 2021) Identificate le vittime dellaavvenuta oggidei, nota località turistica di, in provincia di Lecce. I due deceduti sono Pia Patruno eFrancesco Mancino, due amici rispettivamente di 27 e 29dei: morti Pia Patruno eFrancesco Mancino Secondo quanto riportato dai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: #Tragedia nella #BaiadeiTurchi: due ragazzi muoiono???? - AntonioNbo15 : Ecco come una tranquilla vacanza si trasforma in tragedia. Assurdo, veramente assurdo quanto accaduto. Non ci sono… - iphoneapple6S : Tragedia nel mare di Otranto: annegano due giovani turisti - GFucci58 : RT @Informa_Press: #Tragedia nella #BaiadeiTurchi: due ragazzi muoiono???? - Informa_Press : #Tragedia nella #BaiadeiTurchi: due ragazzi muoiono???? -