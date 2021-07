Olimpiadi di Tokyo: lunedì la partenza degli azzurri di canottaggio e vela (Di sabato 10 luglio 2021) E’ prevista per lunedì 12 luglio la partenza delle atlete e degli atleti azzurri della vela e del canottaggio per le Olimpiadi di Tokyo. Dal Terminal 3 di Roma Fiumicino, saliranno sul volo Alitalia tutti i qualificati, insieme con una nutrita rappresentanza del nuoto composta di 29 atleti. Il gruppo del canottaggio, con il dt Francesco Cattaneo, dal 13 al 17 luglio alloggerà a Nagano, a circa 200 km da Tokyo. Gli allenamenti saranno completati presso il lago naturale Suwa immerso nello Shimosuwa Rowing Park della città ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 10 luglio 2021) E’ prevista per12 luglio ladelle atlete eatletidellae delper ledi. Dal Terminal 3 di Roma Fiumicino, saliranno sul volo Alitalia tutti i qualificati, insieme con una nutrita rappresentanza del nuoto composta di 29 atleti. Il gruppo del, con il dt Francesco Cattaneo, dal 13 al 17 luglio alloggerà a Nagano, a circa 200 km da. Gli allenamenti saranno completati presso il lago naturale Suwa immerso nello Shimosuwa Rowing Park della città ...

Advertising

Alitalia : In partenza da Roma Fiumicino per Tokyo l' @ItaliaTeam_it a cui facciamo il nostro grande in bocca al lupo per le… - matteograndi : I vaccini funzionano. E poi: Tokyo chiude le Olimpiadi al pubblico. La Francia dice non andate in Spagna. 100 scie… - AmbasciataUSA : ???? Forza ragazze! La nazionale italiana femminile di softball batte l’Olanda dopo un percorso incredibile (11/11 vi… - mr_mainagioia : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… - FabioladiPaola : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… -