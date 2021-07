Nuovo concorso straordinario, Di Giorgi (PD): “Risposta risolutiva per ridurre il precariato”. Ecco come è andata in Commissione Bilancio (Di sabato 10 luglio 2021) Via libera da parte della Commissione Bilancio al Nuovo concorso straordinario. L'emendamento 59.58, a firma Rosa Maria Di Giorgi, deputata del Partito Democratico, giunge proprio in extremis. Ecco come è andata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021) Via libera da parte dellaal. L'emendamento 59.58, a firma Rosa Maria Di, deputata del Partito Democratico, giunge proprio in extremis.. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo concorso straordinario, Di Giorgi (PD): “Risposta risolutiva per ridurre il precariato”. Ecco come è andata i… - Deiana_Luca9 : RT @comingsoonit: #Benedetta, il nuovo film di #PaulVerhoeven in concorso al Festival di #Cannes2021 è un'opera complessa, provocatoria, ir… - infoitinterno : Nuovo concorso straordinario da bandire entro il 31 dicembre: chi partecipa. La guida rapida [VIDEO] - comingsoonit : #Benedetta, il nuovo film di #PaulVerhoeven in concorso al Festival di #Cannes2021 è un'opera complessa, provocator… - SmorfiaDigitale : Nuovo concorso straordinario da svolgersi entro il 31 dicembre: chi partecipa. L... -