(Di sabato 10 luglio 2021) Dopo una lunga trattativa tra le forze di maggioranza, è stato dato il via libera ad una procedura concorsuale straordinaria per l’assunzione di insegnanti precari. Secondo alcune stime si tratta di circa 11 mila docenti. L'articolodail 31: chi. La

Advertising

orizzontescuola : Nuovo concorso straordinario da bandire entro il 31 dicembre: chi partecipa. La guida rapida [VIDEO] - SmorfiaDigitale : Decreto Sostegni bis, dal nuovo concorso straordinario all'organico Covid: ecco ... - infoitinterno : Nuovo concorso straordinario docenti, novità dal Sostegni Bis: approvato emendamento - bizcommunityit : Decreto Sostegni bis, dal nuovo concorso straordinario all’organico Covid: ecco cosa si prevede per la scuola - scuolainforma : Nuovo concorso straordinario docenti, novità dal Sostegni Bis: approvato emendamento -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo concorso

C'è anche Millesimo tra i 'Borghi più belli d'Italia' selezionati per ilall'interno della trasmissione 'Kilimangiaro' in onda su Raitre a partire dal prossimo mese ...sera al Campus...... ilfilm di Paul Verhoeven che, a 83 anni da compiere il giorno dopo il riavvolgimento del ...sospensione della rassegna e ora è finalmente libero di approdare in sala nella selezione del...FANO - Saranno in 242 a contendersi gli undici posti da vigile urbano messi sul piatto dall’amministrazione comunale. Quello almeno il numero degli iscritti al concorso, che non ...«Nell’ottica della più assoluta trasparenza, voglio condividere con tutti voi cittadini la questione del concorso pubblico con il quale, nello scorso mese di aprile, sono state inserite a tempo ...