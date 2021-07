Nuoto | Europei Juniores 2021 | Erika Gaetani di bronzo nei 50 dorso | Lorenzo Galossi da record negli 800 sl

(Di sabato 10 luglio 2021) Penultima giornata di gare che va in archivio nella piscina di Roma, sede deglidi. Nella vasca del Foro Italico tanti gli spunti interessanti da approfondire. Il programma ha preso il via dalla Finale dei 50 delfino donne vinta dalla russa Daria Klepikova (26?14, nuovodei campionati) a precedere la bosniaca Lana Pudar (26?29) e la belga Roos Vanotterdijk (26?55). Nessuna italiana presente in questo atto conclusivo. Nelle semifinali dei 100 rana donne senza Benedetta Pilato che ha preso il volo verso Tokyo (destinazione Olimpiadi), l’estone Eneli Jefimova ha realizzato ...

PARABITA (Lecce) - Parabita nuova capitale delpugliese. Merito delle prestazioni eccezionali di Erika Gaetani che, in occasione della terza giornata deglijuniores che si stanno svolgendo a Roma nella piscina del Foro Italico, si è ...Un traguardo di enorme prestigio per la ventenne atleta della sezionedella Polisportiva ... Ci sono poi un Mondiale, duein vasca lunga e uno in vasca corta, le Olimpiadi Giovanili di ...Penultima giornata di gare che va in archivio nella piscina di Roma, sede degli Europei 2021 Juniores di nuoto. Nella vasca del Foro Italico tanti gli spunti interessanti da approfondire. Il programma ...Ancora lei, Erika Gaetani, grande protagonista agli Europei Juniores di nuoto, in corso di svolgimento a Roma. È il weekend della salentina e il segnale è arrivato chiaro ...