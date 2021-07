Notizia dal Mediterraneo: le vittime dei crimini nucleari resteranno senza giustizia (Di sabato 10 luglio 2021) Accade che, con decreto in Gazzetta ufficiale qualche giorno fa , l'Algeria prometta la decontaminazione dei siti sahariani dove tra il 1960 e il 1966 furono effettuati i test nucleari francesi . ... Leggi su pressenza (Di sabato 10 luglio 2021) Accade che, con decreto in Gazzetta ufficiale qualche giorno fa , l'Algeria prometta la decontaminazione dei siti sahariani dove tra il 1960 e il 1966 furono effettuati i testfrancesi . ...

Advertising

guardiacostiera : Pubblicata una nuova notizia dai Comandi territoriali sul sito istituzionale della #GuardiaCostiera dal titolo: Co… - cardalapizza : RT @PetrisDe: Non passa giorno senza che arrivi notizia di centinaia di persone messe alla porta, spesso con una semplice e-mail. L'impegno… - raffo1900 : RT @PetrisDe: Non passa giorno senza che arrivi notizia di centinaia di persone messe alla porta, spesso con una semplice e-mail. L'impegno… - RichbonesE : RT @PetrisDe: Non passa giorno senza che arrivi notizia di centinaia di persone messe alla porta, spesso con una semplice e-mail. L'impegno… - Denis_De_La_Fer : RT @DiscorsiChewbe: Finalmente qualche notizia dal nuovo film sull’universo di Star Wars -