Nesta: «Con Totti litigavamo anche. Pirlo? Infame, scherza con tutti» (Di sabato 10 luglio 2021) Alessandro Nesta racconta aneddoti e retroscena della sua carriera: ecco le parole dell’ex difensore di Milan e Lazio Alessandro Nesta ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. DONNARUMMA – «La differenza rispetto ai miei tempi sta nel Milan stesso: allora io ero già al top, non c’era niente meglio del Milan. Ora il Milan non è ancora a quei livelli. A quei livelli ci sono Manchester City e Psg, e se Donnarumma decide di andare in una delle due io non mi permetto di giudicare. Ha fatto male? Sono cose sue, vedrà lui. Piuttosto servono regole nuove per disciplinare i trasferimenti: salary cap e paletti alle commissioni dei procuratori ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Alessandroracconta aneddoti e retroscena della sua carriera: ecco le parole dell’ex difensore di Milan e Lazio Alessandroha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. DONNARUMMA – «La differenza rispetto ai miei tempi sta nel Milan stesso: allora io ero già al top, non c’era niente meglio del Milan. Ora il Milan non è ancora a quei livelli. A quei livelli ci sono Mster City e Psg, e se Donnarumma decide di andare in una delle due io non mi permetto di giudicare. Ha fatto male? Sono cose sue, vedrà lui. Piuttosto servono regole nuove per disciplinare i trasferimenti: salary cap e paletti alle commissioni dei procuratori ...

Advertising

ChrisElMuss : Abbiamo vinto l'ultima champion's con panchinaro #Favalli come vice #Nesta e quindi per me #Pezzella del #Parma può… - biggeswingspan : @feyredarlinggg @Gwyneth_Berdara @Azriel_illyrian Giusto, ma a me piacciono le love story quindi mi piacerebbe si r… - rhyscourtnight : @GiusHerondale Noi siamo onorati di averti nella nostra famiglia..ti hanno amato tutti subito..questo dimostra quan… - Gwyneth_Berdara : @biggeswingspan No perché volevo passare un po di tempo con te e Nesta ma mi avete sfanculato... e Az si è mostrato per colpa mia?? - nimour30 : @paparino58 @mirkonicolino Nesta ? Cannavaro ? Maldini ? Baresi ? Scirea ? Chiellini non gioca lo stesso sport con loro. -