NASCAR Truck Series | Austin Hill svetta a Knoxville

StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Knoxville: 24:00 RaceHub pre-batterie (FS1) 1:00 Batterie qualificazione Truck (FS1) 2:00 P… - StockCarLiveITA : Buongiorno a tutti. Oggi è giorno di Truck Series ed è sullo sterrato! Il problema però sarà quello qui sotto, la p… - StockCarLiveITA : Il weekend Nascar inizia oggi! I Truck infatti scenderanno in pista stanotte per l'unica sessione di libere (90' lo… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Truck

... per l'occasione in pista con una livrea ispirata al mitico monsterGrave Digger. Tuttavia, ... Lain questi casi è severissima, dato che in passato per risparmiare millesimi nell'avvitatura ...... la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff2021. E' stato un ... Busch aveva già messo in chiaro la sua buona forma vincendo l'antipasto del sabato dellaSeries. ...Austin Hill vince a Knoxville Raceway nella NASCAR Truck Series. Il #16 di Hattori si impone nel finale al quarto overtime dopo una lunga serie di neutralizzazioni. Prima gioia sullo sterrano per il ...James Gilbert | Getty Images Quattro manche di qualificazione Venerdì sera la NASCAR Camping World Truck Series imposterà la linea di partenza per il Corn ...