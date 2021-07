Napoli, pronta l’offerta per Emerson Palmieri: si lavora su due opzioni (Di sabato 10 luglio 2021) Non è più una notizia che l’obiettivo numero uno dei mercato del Napoli sia da tempo Emerson Palmieri. Il terzino sinistro del Chelsea è una richiesta esplicita del neotecnico Luciano Spalletti e sarebbe il rinforzo ideale per completare la rosa in un ruolo, quello del terzino, che pecca e non poco. Ormai a luglio inoltrato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Non è più una notizia che l’obiettivo numero uno dei mercato delsia da tempo. Il terzino sinistro del Chelsea è una richiesta esplicita del neotecnico Luciano Spalletti e sarebbe il rinforzo ideale per completare la rosa in un ruolo, quello del terzino, che pecca e non poco. Ormai a luglio inoltrato L'articolo

Advertising

gilnar76 : Top club inglese interessato a Di Lorenzo: pronta un'offerta monstre per lui #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Top club inglese interessato a Di Lorenzo: pronta un'offerta monstre per lui - virgivirgivivi : Non so se sono pronta a nuovi Amici !#ameamici #Amici20 > #amici21 - asbrindi : eccomi fresca e riposata pronta per le mie 28 h a Napoli - ottopagine : La Cargomar Rari Nantes Napoli è pronta per i play off che valgono la B #Napoli -