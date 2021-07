Napoli, non solo Galatasaray: anche il Trabzonspor interessato a Mario Rui (Di sabato 10 luglio 2021) Il Trabzonspor è interessato al difensore del Napoli Mario Rui. La Turchia potrebbe essere una probabile destinazione per Mario Rui. L’interesse del Galatasaray verso il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 luglio 2021) Ilal difensore delRui. La Turchia potrebbe essere una probabile destinazione perRui. L’interesse delverso il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ettore_Rosato : Ecco i lavori alta velocità Napoli-Bari. Uno dei progetti che cambia l’Italia, ora procede rapidamente, finanziato… - MatteoRichetti : Un week pieno di iniziativa di @Azione_it in tutta Italia ???? Da Milano a Trento, da Napoli a Nocera. Ovviamente mo… - gennaromigliore : Finalmente si torna agli eventi in presenza! Lunedì a Napoli con @matteorenzi presentiamo #ControCorrente, non solo… - MatteoSorrenti : Il mio Napoli. Che non aveva paura del City mostruoso Quanto vi ho voluto bene. Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, G… - dussecup : non c'è posto a Napoli -