(Di sabato 10 luglio 2021) L’mondiale delin programma tra i due eventi sportivi più attesi. Ha aspettato quasi due anni per poter presentare il suo ‘Tre Piani’ in unatornata quasi alla normalità maha incontrato altri due eventi eccezionali sul cammino dell’del suoal festival francese: Wimbledon e Wembley. La proiezione ufficiale inmondiale deldiè infatti in programma al Grand Theatre Lumiere diper domani alle 19.15 ma la passarella sul red ...

FBiasin : <Il film “Tre piani” di Nanni Moretti, verrà presentato a #Cannes alle 19.15 dell’11 luglio>. È tutto tremendament… - alex01598714 : @SecolodItalia1 Nanni Moretti chi? - maplewhite1912 : RT @AndreaMinuz: Il film di Nanni Moretti a Cannes in contemporanea con l’Italia a Wembley, il sequestro degli smartphone ai critici all’in… - SecolodItalia1 : Nanni Moretti a Cannes, anteprima a rischio flop: il suo film schiacciato tra gli Azzurri e Berrettini… - Erlan87294004 : RT @mariacafagna: #ToyBoy ma con Nanni Moretti al posto di Colapesce e @dimartinooff e Silvana Mangano al posto di @OrnellaVanoni https://t… -

