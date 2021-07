Nainggolan al Cagliari? Altra frenata nell’affare | il motivo

(Di sabato 10 luglio 2021) Calciomercato Inter: nuovanella telenovela. Il belga non avrebbe ora l’accordo con ilsull’ingaggio Sembrava ormai essersi sbloccata la trattativa per portare Radjaa titolo definitivo dall’Inter al. Il belga aveva trovato l’accordo con i nerazzurri per la buonuscita, ma adesso i problemi sarebbero con il club sardo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, non ci sarebbe ancora l’accordo sull’ingaggio tra il Ninja e gli isolani. I rossoblù, dopo l’iniziale proposta da due milioni a stagione, avrebbero fatto un passo indietro. Per ...

M_Palmi98 : RT @BandieraInter: #Nainggolan-#Inter, frenata sulla buonuscita: la strategia nerazzurra è chiara. #calciomercato #cagliari - BandieraInter : #Nainggolan-#Inter, frenata sulla buonuscita: la strategia nerazzurra è chiara. #calciomercato #cagliari - allemashh22 : @J__Jack Buy Occhini che alle 18:30 ci racconta che nainggolan sta giocando a beer pong con joao pedro e che farann… - IriBech : @InterFenway Estate 2021 ancora nainggolan anche basta dai, non mi sembra che al Cagliari poi ha fatto cose incredibili - Cucciolina96251 : RT @interchannel_ic: -

- La priorità delresta sempre quella di riportare in rossoblù Radja(ma servirà uno sforzo dell'Inter), ma il club sardo comincia a muoversi anche per l'attacco. Piace Gianluca Lapadula (31) del ...Situazioneancora in stallo: stando a quello che dichiara la dirigenza del, l'ostacolo che separa il club sardo da una rinnovata collaborazione col belga dell'Inter, è la sua ...Si complica il possibile ritorno al Cagliari per Radja Nainggolan. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione in merito alla trattativa tra i sardi e l'Inter.Da ...Calciomercato News. Oggi 10 luglio tante le trattative in corso. La Roma ha ascoltato Miralem Pjanic, che pare si sia proposto per un ...