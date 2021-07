Muriel e Zapata terminano la Copa America al terzo posto | la gioia dei due giocatori dell’Atalanta

(Di sabato 10 luglio 2021) Con la vittoria conquistata contro il Perù per 3-2, la Colombia è riuscita a terminare laal. La soddisfazione è molta, specialmente da parte dei due rappresentantiDuvane Luische, tramite il loro profilo Instagram, hanno voluto omaggiare tale risultato. View this post on Instagram A post L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: ...

Benevento . Da una parte, dall'altra Gianluca Lapadula. Un confronto che il campionato di serie A ha mostrato assolutamente sbilanciato a favore dei due atalantini, ma che nella finale per il terzo posto della ...... bagagli già fatti, sicuramente l a prossima meta dell'olandese sarà lontano da Bergamo - dove ha trovato poco spazio dietro a- ma sempre in Italia. In pole il Genoa, che sta ...La soddisfazione è molta, specialmente da parte dei due rappresentanti dell’Atalanta Duvan Zapata e Luis Muriel che, tramite il loro profilo Instagram, hanno voluto omaggiare tale risultato.Con il club campano sono in piedi anche le trattative per i difensori Glik e Talbi Capitolo portiere: in pole c’è Joronen mentre Gasparini finisce alla Pro Vercelli ...