Morte di Maddalena Urbani, arrestato un siriano. La 20enne era la figlia del medico eroe della Sars (Di sabato 10 luglio 2021) Aveva ospitato in un appartamento a Roma Maddalena Urbani, 20 anni. La giovane era arrivata nella Capitale per una cerimonia in memoria del padre, il medico eroe Carlo Urbani, morto in Thailandia individuando il virus della Sars Covid. Maddalena quel 27 marzo 2021 era stata trovata morta. Il pusher siriano che le aveva fornito droga e la aveva ospitata non aveva chiamato i soccorsi che forse avrebbero potuto salvarla. La polizia ha arrestato l’uomo, un 64enne con precedenti, con l’accusa di omicidio, notificandogli la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) Aveva ospitato in un appartamento a Roma, 20 anni. La giovane era arrivata nella Capitale per una cerimonia in memoria del padre, ilCarlo, morto in Thailandia individuando il virusCovid.quel 27 marzo 2021 era stata trovata morta. Il pusherche le aveva fornito droga e la aveva ospitata non aveva chiamato i soccorsi che forse avrebbero potuto salvarla. La polizia hal’uomo, un 64enne con precedenti, con l’accusa di omicidio, notificandogli la ...

