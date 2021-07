Morta Esther Bejarano | la musicista dell’orchestra di Auschwitz Sopravvissuta al campo | aveva 96 anni

Advertising

La fisarmonica le permise di sopravvivere allo sterminio di Auschwitz e di vivere fino a 96 anni.Bejarano ,a 96 anni il 10 luglio 2021, era l'ultima sopravvissuta dell'orchestra di Auschwitz , chiamata a suonare davanti ai migliaia di prigionieri deportati nel campo di sterminio . "...La fisarmonica le aveva permesso di sopravvivere allo sterminio ad Auschwitz e di vivere fino a 96 anni: ma la scorsa notte èBejarano, uno degli ultimi sopravvissuti dell'orchestra di Auschwitz, che dopo la guerra è emigrata in Israele, dove ha vissuto vissuto per 15 anni vivendo anche l'indipendenza, per poi ...La fisarmonica le aveva permesso di sopravvivere allo sterminio ad Auschwitz e di vivere fino a 96 anni; ma la scorsa notte è morta Esther Bejarano, uno degli ultimi sopravvissuti dell'orchestra di Au ...Nel campo di sterminio era chiamata a suonare davanti a prigionieri che scendevano dai convogli. Negli ultimi anni aveva espresso con forza la sua preoccupazione per l'ascesa dell'estrema destra ...