Monoclonali, 6.198 curati in Italia: prescrizioni raddoppiate in 7 giorni (Di sabato 10 luglio 2021) Sono più che raddoppiate in una settimana le prescrizioni di anticorpi Monoclonali contro Covid 19 in Italia. Dopo un andamento progressivamente in calo, il trend sembra essersi invertito negli ultimi 7 giorni monitorati dall'Agenzia Italiana del farmaco Aifa: da 34 richieste di farmaco (Rf) del periodo 25 giugno-1 luglio, tra il 2 e l'8 luglio si è passati a 74 Rf. Media giornaliera 10,57 contro 4,86, un aumento del 118%. Salgono così a 6.198 i pazienti Covid trattati con anticorpi Monoclonali nel nostro Paese, e inseriti nello specifico registro di monitoraggio Aifa.

