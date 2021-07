Mollema vince per distacco al Tour, Pogacar resta leader (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Bauke Mollema si aggiudica la quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne-Quillan di 183.7 km. Il corridore olandese della Trek-Segafredo fa sua la frazione tagliando il traguardo in solitaria ed ottenendo la seconda vittoria in carriera sulle strade della Grande Boucle. Alle sue spalle, staccato di 1'04” Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), che vince la volata con Sergio Andres Higuita (EF Education-Nippo). Quarto e migliore degli italiani Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep). In ottica classifica generale, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conserva la maglia gialla ma il suo vantaggio si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Baukesi aggiudica la quattordicesima tappa delde France 2021, la Carcassonne-Quillan di 183.7 km. Il corridore olandese della Trek-Segafredo fa sua la frazione tagliando il traguardo in solitaria ed ottenendo la seconda vittoria in carriera sulle strade della Grande Boucle. Alle sue spalle, staccato di 1'04” Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), chela volata con Sergio Andres Higuita (EF Education-Nippo). Quarto e migliore degli italiani Mattia Cattaneo (Deceuninck-QuickStep). In ottica classifica generale, Tadej(UAE Team Emirates) conserva la maglia gialla ma il suo vantaggio si ...

