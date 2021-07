Minoli | “Da Draghi piacevole originalità nella scelta di Fuortes-Soldi”

(Di sabato 10 luglio 2021) “Quella indicata daper la Rai è una coppia sorprendente che dimostra unanelle scelte del governo”. A parlare così dell’indicazione di Carloe Mariper il nuovo vertice Rai è Giovanni, ex dirigente Rai, giornalista, conduttore e autore di diversi programmi che hanno fatto la storia del servizio pubblico, ‘Mixer’ in primis. “– diceintervistato dall’Adnkronos – è un uomo di cultura e di grande intelligenza, che ha dimostrato di saper fare bene alla Fondazione Musica ...

Adnkronos

Tra i tanti anche Vittorio Feltri e Giovanni Minoli. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio ... lo dimostrano le parole di Salvini: "Sono firme che noi porteremo in dote a Draghi, che rappresentano ..."
La giornalista e conduttrice: «Il mio anno più difficile, presto un libro su Covid e donne: sono loro il pezzo di società ad aver pagato il prezzo più alto dell'emergenza» ...