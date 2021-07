Minacciavano il ragazzino per estorcergli soldi e i gioielli dei genitori | due anni e nove mesi ad ognuno dei tre bulli

(Di sabato 10 luglio 2021) ANCONA - Stando all'ipotesi accusatoria iniziale, per dueavevano perseguitato unminorenne con la pretesa di ricevere, dispositivi elettronici e. In un'occasione l'...

ANCONA - Stando all'ipotesi accusatoria iniziale, per due anni avevano perseguitato unminorenne con la pretesa di ricevere soldi, dispositivi elettronici e gioielli . In un'occasione l'avrebbero anche indotto a rubare a casa dei genitori dei monili in oro. È con le accuse di ...... composta da sei minorenni, ha preso a calci e pugni undi 14 anni, senza alcun motivo. ... 15 anni al massimo - spiega -, ma erano molto maleducati, provocavano ei più piccoli". ...Lo studente liceale era finito nel mirino di tre bulli che gli chiedevano soldi: era arrivato anche a rubare dentro casa. I tre ventenni ieri sono stati condannati ...ANCONA - Stando all’ipotesi accusatoria iniziale, per due anni avevano perseguitato un ragazzino minorenne con la pretesa di ricevere soldi, dispositivi elettronici e gioielli.