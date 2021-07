Minacce per Di Maio. Il ministro degli Esteri e l’Italia nel mirino dell’Isis (Di sabato 10 luglio 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è finito nel mirino dell’Isis, dopo aver copresieduto per la prima volta a Roma con il segretario di Stato americano Antony Blinken la riunione ministeriale della coalizione anti Daesh. Il settimanale dell’Isis al Naba ha pubblicato due giorni fa un articolo di Minacce nei confronti dell’Italia e del ministro degli Esteri, nel quale si legge: “Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è l’Africa e la regione del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) IlLuigi Diè finito nel, dopo aver copresieduto per la prima volta a Roma con il segretario di Stato americano Antony Blinken la riunione ministeriale della coalizione anti Daesh. Il settimanaleal Naba ha pubblicato due giorni fa un articolo dinei confronti dele del, nel quale si legge: “Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è l’Africa e la regione del ...

Advertising

poliziadistato : #10luglio #Digos Latina e #DCPP arrestano uomo evaso in Francia. È indagato per apologia terrorismo e minacce. Avev… - virginiaraggi : Solidarietà al ministro @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorism… - Loredanataberl1 : RT @virginiaraggi: Solidarietà al ministro @luigidimaio per le minacce ricevute dall’Isis. Il nostro impegno per la lotta al terrorismo non… - is_amazon : RT @carlosibilia: Le minacce di Isis a @luigidimaio - cui va tutto il mio supporto - mentre presiedeva l’incontro della coalizione anti-Dae… - carlosibilia : Le minacce di Isis a @luigidimaio - cui va tutto il mio supporto - mentre presiedeva l’incontro della coalizione an… -