Milano | Sala | ' nostra coalizione chiusa | M5S correrà da solo'

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Rispetto ai 5 Stelle il tema di cui si parla è che tipo di interlocuzione tenere in questo periodo che per loro è transitorio. Io parlo abbastanza spesso con Buffagni e ne ho discusso ovviamente anche con Conte. Quello che ci siamo sempre detti è che probabilmente è meglio portare avanti due proposte che in parte sono diverse per la città, di lavorare sugli elementi convergenti. A questo punto la nostra coalizione è chiusa". Lo ha detto il sindaco uscente di Milano e candidato per un secondo mandato, Giuseppe Sala, a margine di un incontro a un gazebo del ...

