Milan, il terzino del futuro può arrivare dalla Serie B (Di sabato 10 luglio 2021) Mercato di consolidamento per il Milan: il terzino Giuseppe Pezzella del Parma può portare un’alternativa per Theo Hernandez Spunta un nome nuovo nel mercato del Milan, In particolare, per il ruolo di terzino. Come ha rivelato la redazione di ‘Sky Sport’, Maldini e Massara hanno messo nel mirino Giuseppe Pezzella, laterale del Parma. Secondo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) Mercato di consolidamento per il: ilGiuseppe Pezzella del Parma può portare un’alternativa per Theo Hernandez Spunta un nome nuovo nel mercato del, In particolare, per il ruolo di. Come ha rivelato la redazione di ‘Sky Sport’, Maldini e Massara hanno messo nel mirino Giuseppe Pezzella, laterale del Parma. Secondo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

MilanPress_it : Nuovo nome per la fascia sinistra ?? - PianetaMilan : #Mercato #Milan – Terzino destro, #Dalot prima scelta: ecco le due alternative - sportli26181512 : Baiocchini: 'Milan, il nome nuovo per la difesa è quello di Giuseppe Pezzella': Manuele Baiocchini, intervenuto a S… - Cortini1899 : RT @bobby_venn: Idea di mercato per il vice #Theo: Giuseppe #Pezzella terzino classe 97 del @1913parmacalcio . #Milan Via @ManuBaio @SkyS… - bobby_venn : Idea di mercato per il vice #Theo: Giuseppe #Pezzella terzino classe 97 del @1913parmacalcio . #Milan Via @ManuBaio @SkySport -