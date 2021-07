Migranti | Forum della Commissione Ue con organizzazioni internazionali Lamorgese chiede ricollocamenti | per ora invano

Advertising

FirenzePost : Migranti: Forum della Commissione Ue con organizzazioni internazionali. Lamorgese chiede ricollocamenti, per ora in… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Forum

Agenzia ANSA

Roma, 09 lug 19:26 - La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato insieme al commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson, al......eravamo tra quelli che hanno deciso di unirsi al Movimento No Global e all'European Social. ... Chi manifestava " gli ecologisti, i no global, i sindacalisti, i movimenti cattolici, i, gli ...Grandi elogi all'Italia che si accolla il maggior peso dell'accoglienza dei clandestini ma le assenti o inefficaci iniziative in tema di ricollocamenti delle Organizzazioni internazionali non riescono ...(LaPresse) – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato insieme al commissario europeo agli Affari Interni, Ylva Johansson, al Forum dedicato dalla Commissione europea ai programmi ...