Migliaia alla sfilata del Gay Pride | molti caschetti biondi a ricordare la Carrà Zan in testa al corteo

(Di sabato 10 luglio 2021) Insi sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Garibaldi , a Padova, sotto un sole cocente, per la primaarcobaleno post Covid. Al grido di ' Su le mascherine , non diamo la ...

Advertising

elio_vito : Strano che i tanti giuristi che hanno parlato del #ddlZan ora non dicano che si è giunti in questi anni alla conclu… - saratripodi2 : RT @JonhDenv: La vedo brutta. Questi deficienti ancora vanno alla ricerca di poche decine di 'POSITIVI ASINTOMATICI' processando centinaia… - LaFATAa5Stelle : RT @gabelmanu: Il fallimento dell’ala governista è un dato di fatto Negano l’innegabile, difendono l’indifendibile inimicandosi ogni giorno… - SInspiegabili : I racconti di stregoneria sono alla base della storia più oscura della #GranBretagna, nel corso degli anni migliaia… - sabrina07062011 : RT @gabelmanu: Il fallimento dell’ala governista è un dato di fatto Negano l’innegabile, difendono l’indifendibile inimicandosi ogni giorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia alla

ilgazzettino.it

Insi sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Garibaldi , a Padova, sotto un sole cocente, per la prima sfilata arcobaleno post Covid. Al grido di ' Su le mascherine , non diamo la ...Insieme a tante realtà della società civile e decine didi cittadine e cittadini, diciamo: NO al rinnovo della missione in Libia eprosecuzione della cooperazione con le autorità ...Manifestanti contro G 20 di Venezia: sono un migliaio le persone che si sono ritrovate, nell'area delle Zattere, alla manifestazione organizzata dal ...PADOVA - In migliaia si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Garibaldi, a Padova, sotto un sole cocente, per la prima sfilata arcobaleno post Covid. Al grido di «Su ...