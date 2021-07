Meteo, Italia senza tregua dopo il caldo-record: nubifragi e crollo termico, occhio a martedì (Di sabato 10 luglio 2021) Un Meteo che non dà tregua. dopo il grande caldo, l'ondata africana con picchi ben oltre i 40° in molte zone d'Italia (il tutto condito da grandinate clamorose), ecco che arriva il "primo break dell'estate", così come spiegano gli esperti di 3BMeteo. Di che si tratta? Presto detto: settimana prossima attendiamoci nubifragi e un crollo termico. Il fine settimana sarà soleggiato, ma un veloce impulso temporalesco interesserà Alpi, Prealpi e alte pianure sabato notte, con residui fenomeni domenica sull'estremo Nordest", spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Unche non dàil grande, l'ondata africana con picchi ben oltre i 40° in molte zone d'(il tutto condito da grandinate clamorose), ecco che arriva il "primo break dell'estate", così come spiegano gli esperti di 3B. Di che si tratta? Presto detto: settimana prossima attendiamocie un. Il fine settimana sarà soleggiato, ma un veloce impulso temporalesco interesserà Alpi, Prealpi e alte pianure sabato notte, con residui fenomeni domenica sull'estremo Nordest", spiega il ...

