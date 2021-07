Meteo, fine settimana di grande caldo: le previsioni per il weekend (Di sabato 10 luglio 2021) Meteo, il grande caldo nel fine settimana italiano. Le previsioni per questo weekend di luglio: sabato e domenica, tanto sole da godersi. Mare (Pixabay)Il Meteo del fine settimana: weekend sabato 10 e domenica 11 luglio. La situazione Meteorologica in Italia si va stabilizzando dopo alcuni giorni di temporali nel nord del Paese. Già dalle prime ore di questo sabato, quindi, il cielo sarà sereno quasi ovunque. L’unica eccezione è qualche nuvola di passaggio sui rilievi settentrionali (in ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 luglio 2021), ilnelitaliano. Leper questodi luglio: sabato e domenica, tanto sole da godersi. Mare (Pixabay)Ildelsabato 10 e domenica 11 luglio. La situazionerologica in Italia si va stabilizzando dopo alcuni giorni di temporali nel nord del Paese. Già dalle prime ore di questo sabato, quindi, il cielo sarà sereno quasi ovunque. L’unica eccezione è qualche nuvola di passaggio sui rilievi settentrionali (in ...

