Messi proiettato sui palazzi di Rosario, attesa per la finale di Coppa America (Di sabato 10 luglio 2021) A Rosario, citta' natale di Lionel Messi in Argentina, si respira l'aria della finale di Coppa America. L'albiceleste sfidera' questo sabato gli storici avversari del Brasile allo stadio Maracana di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) A, citta' natale di Lionelin Argentina, si respira l'aria delladi. L'albiceleste sfidera' questo sabato gli storici avversari del Brasile allo stadio Maracana di ...

Advertising

LM1l4n0 : @RaffaelloComes @MILANO31736810 @LouGirardiReal Lasciali fantasticare su Conte e Hakimi che restano e su Messi proi… - dr91j : RT @Gobbo_Alex81: Tutto molto bello mister, ma per favore ora togli le palle dal duomo che non vedo più Messi proiettato. Grazie. - valter_martini : RT @Gobbo_Alex81: Tutto molto bello mister, ma per favore ora togli le palle dal duomo che non vedo più Messi proiettato. Grazie. https://… - Gobbo_Alex81 : Tutto molto bello mister, ma per favore ora togli le palle dal duomo che non vedo più Messi proiettato. Grazie. -