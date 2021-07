Mercato Juventus | proposto il talento del PSG | i bianconeri ci pensano

(Di sabato 10 luglio 2021)– La corsia esterna ha rappresentato un fardello opprimente la scorsa stagione. Ci stiamo riferendo, ovviamente, all’out mancino, con Alex Sandro e Frabotta che solo in rare circostanze si sono mostrati all’altezza della situazione. Ecco perché un eventuale colpo in difesa sarebbe assolutamente da mettere in preventivo: con Frabotta al passo d’addio ( lo cercano Atalanta e Genoa) e con Pellegrini pronto a sostituirlo., occhi suldel PSG Però, gli spazi di manovra si restringono. Non si faranno acquisti a meno di cessioni degne di note: le situazioni legate a ...

Vertice di mercato in Toscana per la Juventus. Il nuovo amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore generale Federico Cherubini hanno raggiunto Massimiliano Allegri a Livorno per fare il punto in ...E le voci di...MERCATO JUVENTUS - La corsia esterna ha rappresentato un fardello opprimente la scorsa stagione. Ci stiamo riferendo, ovviamente, ...Ieri l'ad e il dg bianconero hanno raggiunto l'allenatore per concordare le strategie in vista dell'inizio del ritiro e degli incontri di mercato: da Mendes per il futuro di CR7 al prolungamento di Dy ...