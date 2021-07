Mediaset fa causa a Pierluigi Pardo: «Non può lavorare per Dazn» (Di sabato 10 luglio 2021) “A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte, Mediaset agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di Pierluigi Pardo”. È quanto si legge in una nota Mediaset, dopo che Dazn ha annunciato la presenza del commentatore nella squadra della prossima stagione per commentare la serie A. “Nonostante gli impegni assunti – ha scritto Mediaset -, confermati dalla partecipazione di Pierluigi Pardo a una riunione operativa con la redazione sportiva Mediaset avvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 luglio 2021) “A seguito di grave inadempimento delle intese di collaborazione esclusiva raggiunte,agirà in tutte le sedi competenti nei confronti di”. È quanto si legge in una nota, dopo cheha annunciato la presenza del commentatore nella squadra della prossima stagione per commentare la serie A. “Nonostante gli impegni assunti – ha scritto-, confermati dalla partecipazione dia una riunione operativa con la redazione sportivaavvenuta il 2 luglio 2021, il conduttore è stato ...

