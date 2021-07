Matteo Renzi continua la guerra contro Fedez e a InOnda (La7) lo accusa di nuovo: “Non conosce il Ddl Zan, da detto degli sfondoni pazzeschi” (Di sabato 10 luglio 2021) A InOnda (La7) va in scena una nuova puntata della guerra a distanza tra Matteo Renzi e i ferragnez sul Ddl Zan. Dopo il botta e risposta tra il leader di Italia Viva e Chiara Ferragni, con le accuse di qualunquismo rivolte dal senatore di Rignano all’influencer, era stato Fedez a giocare la sua carta, con una lunga diretta incentrata proprio sul tema della legge proposta dal deputato Alessandro Zan assieme allo stesso Zan, a Marco Cappato e Pippo Civati. Matteo Renzi venerdì sera ha criticato Fedez, accusandolo di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) A(La7) va in scena una nuova puntata dellaa distanza trae i ferragnez sul Ddl Zan. Dopo il botta e risposta tra il leader di Italia Viva e Chiara Ferragni, con le accuse di qualunquismo rivolte dal senatore di Rignano all’influencer, era statoa giocare la sua carta, con una lunga diretta incentrata proprio sul tema della legge proposta dal deputato Alessandro Zan assieme allo stesso Zan, a Marco Cappato e Pippo Civati.venerdì sera ha criticatondolo di non ...

