Matteo Berrettini: chi è il tennista italiano in finale a Wimbledon? Età, Tennis, fidanzata, Ajla, Lavinia, famiglia, fratello, Instagram (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Berrettini è entrato nella storia: il Tennista, infatti, è il primo italiano a conquistare la finale di Wimbledon dopo 134 edizioni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto. Leggi anche: Luis Enrique e la tragedia della figlia morta a 9 anni: ecco cosa è successo Matteo Berrettini, Tennis: primo italiano in finale... Leggi su donnapop (Di sabato 10 luglio 2021)è entrato nella storia: il, infatti, è il primoa conquistare ladidopo 134 edizioni. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto. Leggi anche: Luis Enrique e la tragedia della figlia morta a 9 anni: ecco cosa è successo: primoin...

Advertising

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Vivo_Azzurro : Congratulazioni Matteo! ???? I nostri cuori batteranno all'unisono domenica a #Londra ????? #Azzurri #Berrettini… - smileandlive26 : RT @SalamidaFabio: Finalmente un Matteo che non ci fa vergognare di essere italiani. #Berrettini - Minutza2 : RT @SalamidaFabio: Finalmente un Matteo che non ci fa vergognare di essere italiani. #Berrettini -