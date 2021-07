Matt Damon: 'Al Festival di Cannes ho pianto di gioia' (Di sabato 10 luglio 2021) Su un red carpet ci sono le wanna - be - star, le celebrity e poi c'è una categoria a parte, quella degli dei dell'Olimpo hollywood, i pochi prescelti, gli eletti, i divi veri. Ecco, di quest'ultima ... Leggi su leggo (Di sabato 10 luglio 2021) Su un red carpet ci sono le wanna - be - star, le celebrity e poi c'è una categoria a parte, quella degli dei dell'Olimpo hollywood, i pochi prescelti, gli eletti, i divi veri. Ecco, di quest'ultima ...

Advertising

zeropoesie : La ragazza di Stillwater - Un ottimo Matt Damon in un film intimo, maturo e adulto come a Hollywood non se ne vedev… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La ragazza di Stillwater, Tom McCarthy e Matt Damon a Cannes 2021: “Vivere lontano dagli altri è disumano”… - JuanaArmenta1 : RT @hojaderutamexic: Cita con Matt Damon @Festival_Cannes - CatelliRossella : Cannes: Matt Damon, non mi sento arrivato ma amo il cinema - People - - LucreziaMarti : @Bolpet @AnaFloraCastro1 @EntropicBazaar Come ho fatto a perdermi un film con Matt Damon e Jodie Foster? ?????? Grazie -