Martina Colombari | gli auguri romantici di Billy Costacurta

(Di sabato 10 luglio 2021) Oggi è il compleanno di. L’ex miss Italia compie 46 anni e il marito, l’ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana, ha scelto di farle glinon rinunciando ad un pizzico dismo, anche dopo ben 26 anni trascorsi l’uno al fianco dell’altra., ex Miss Italia nel 1991, conduttrice e showgirl, compie oggi 46 anni. Tanti gliarrivati per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 46 ANNI, A MARTINA COLOMBARI UNA DELLE PIU' BELLE MISS ITALIA. - famf_19 : RT @dea_channel: tanti auguri di buon compleanno alla divina Martina Colombari ?????????????? - leone52641 : RT @ruggierofilann4: AUGURI DI BUON COMPLEANNO, 46 ANNI, A MARTINA COLOMBARI UNA DELLE PIU' BELLE MISS ITALIA. - VelvetMagIta : Buon compleanno #MartinaColombari! Oggi la showgirl romagnola compie 46 anni. Ripercorriamo i suoi amori da favola… - lillydessi : Auguri a Martina Colombari: eccola appena eletta Miss Italia 91 - TGCOM -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari

SoloDonna

, compleanno strepitoso insieme a lui " FOTO Tatsiana Paulava incanta tutti con una videoclip per cuori forti PER VEDERE IL VIDEO SEDUCENTE DI TATSIANA PAULAVA, VAI SU SUCCESSIVO ..., compleanno strepitoso insieme a lui " FOTO Shaila Gatta elegante e strepitosa, è lei la sposa? GUARDA QUI>> "Fiore tra i fiori" Alena Seredova acqua e sapone è incantevole " FOTO ...Martina Colombari compie oggi, 10 luglio 2021, 46 anni. Per questo importante anniversario, ricordiamo i suoi amori più importanti.L'attrice compie gli anni e festeggia una carriera di successi con l'amore del marito Alessandro Costacurta e del loro figlio Achille ...