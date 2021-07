Martina Colombari | gli amori dell’ex Miss Italia romagnola

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 10 luglio 2021)è una donna di tendenza. Non esistono mode del momento se non è lei a portare in auge uno stile nuovo, adatto per la stagione. Non è moda, e non è vincente, se non lo presenta sul mercato la. La modella e showgirlè nel mondo dello spettacolo da tantissimo tempo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.