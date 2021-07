Mario Rui - Galatasaray, tutto fermo tra le parti: il motivo (Di sabato 10 luglio 2021) Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Sebbene Luciano Spalletti in conferenza stampa abbia ribadito che la rosa, per lui, andrebbe innanzitutto mantenuta com'è, ADL e Giuntoli pensano comunque a delle cessioni. Uno dei nomi più ricorrenti in questi giorni è quello di Mario Rui. La questione terzino sinistro resta il punto numero uno in agenda. Da qualche settimana dalla Turchia c'è stato un interessamento di alcuni club per il portoghese, Galatasaray su tutti. Il Napoli ha subito preso in considerazione le offerte pervenute, iniziando anche una trattativa con i giallorossi. Ad oggi, però, è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 luglio 2021) Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Sebbene Luciano Spalletti in conferenza stampa abbia ribadito che la rosa, per lui, andrebbe innanzimantenuta com'è, ADL e Giuntoli pensano comunque a delle cessioni. Uno dei nomi più ricorrenti in questi giorni è quello diRui. La questione terzino sinistro resta il punto numero uno in agenda. Da qualche settimana dalla Turchia c'è stato un interessamento di alcuni club per il portoghese,su tutti. Il Napoli ha subito preso in considerazione le offerte pervenute, iniziando anche una trattativa con i giallorossi. Ad oggi, però, è ...

Advertising

alperenaslan61 : RT @tuttonapoli: Cdm - Mario Rui, non solo Galatasaray: c'è anche Trabzonspor di Hamsik - tanerridge : RT @CalcioNapoli24: - tanerridge : RT @TheNapoliZone: ????| Anche il #Trabzonspor è interessato a Mario #Rui . [ CDM ] - _SiGonfiaLaRete : Ultime sui terzini sinistri: possibili buone notizie per #Ghoulam, nodo Galatasaray per #MarioRui - infoitsport : Mercato Napoli Mario Rui, frenata con il Galatasaray: ecco perché -