Mancio | sei la nostra ultima speranza La Scozia pazza per l' Italia | una prima pagina tutta da godere | Guarda

(Di sabato 10 luglio 2021) Sarà una domenica bestiale per lo sportno, una giornata che comunque vada non verrà dimenticata. Perché le finali si possono anche perdere, ma bisogna arrivarci e non è mai una cosa semplice né banale:toccherà a Matteo Berrettini provare a coronare il sogno di una vita a Wimbledon, dove se la vedrà con il cannibale Djokovic; poi sarà la volta dell'in finale di Euro 2020 contro i padroni di casa dell'Inghilterra. Contro i 60mila di Wembley non sarà per nulla facile, anche perché gli inglesi non hanno mai vinto l'Europeo e inseguono un trofeo internazionale da 55 anni. Se allo stadio il tifo sarà quasi tutto ...

...con il volto dipinto di blue e bianco , i colori della Scozia, come Mel Gibson nel famoso film. The National nel titolo poi non lascia dubbi: "Salvaci Roberto ,la nostra... speranza ...Andrà in campo alle 2 pm degli inglesi, le tre del pomeriggio da noi, eore dopo ecco i nostri ... Come ha detto ieri il nostro: 'Complimenti Matteo, domenica tutti col cuore a Wimbledon e ...Dai social ai media, gli scozzesi hanno scelto: "Salvaci Roberto", sottotitolo "Non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni" ...quotidiani scozzesi si schierano con gli azzurri: si fa rovente il clima in Gran Bretagna. Domenica sera i tifosi dell'Italia saranno in netta minoranza a Wembley, ma gli azzurri potranno contare sul ...