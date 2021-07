Mancini “Siamo pronti a giocare la nostra partita” (Di sabato 10 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Se ero più agitato all'esordio con la Turchia? Quella era la prima ed è sempre una gara difficile. Questa è una finale, non sono agitato, magari domani lo sarà di più, ma credo che la vigilia sarà diversa”. Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia della finale di Euro2020 a Wembley contro l'Inghilterra. “Dobbiamo solo giocare la nostra partita, sapendo che posSiamo giocare bene e fare una grande gara. Dovrà essere solo questo il nostro pensiero”, ha aggiunto il coach azzurro in conferenza stampa. “L'Inghilterra è forte ma anche noi lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Se ero più agitato all'esordio con la Turchia? Quella era la prima ed è sempre una gara difficile. Questa è una finale, non sono agitato, magari domani lo sarà di più, ma credo che la vigilia sarà diversa”. Così il ct della Nazionale, Roberto, alla vigilia della finale di Euro2020 a Wembley contro l'Inghilterra. “Dobbiamo solola, sapendo che posbene e fare una grande gara. Dovrà essere solo questo il nostro pensiero”, ha aggiunto il coach azzurro in conferenza stampa. “L'Inghilterra è forte ma anche noi lo ...

