Mancini come Braveheart: “Salvaci Roberto”. Così la Scozia tifa Italia agli Europei (Di sabato 10 luglio 2021) Mancini come Braveheart: Così gli scozzesi tifano Italia contro l’Inghilterra Roberto Mancini come William Wallace, l’eroe scozzese la cui vita è raccontata nel film Braveheart: Così gli scozzesi hanno rappresentato il ct azzurro tifando apertamente per l’Italia contro l’Inghilterra nella finale degli Europei in programma domenica 11 luglio allo stadio di Wembley di Londra. A fornire questa originale rappresentazione è stato il quotidiano The National, ... Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021)gli scozzesinocontro l’InghilterraWilliam Wallace, l’eroe scozzese la cui vita è raccontata nel filmgli scozzesi hanno rappresentato il ct azzurrondo apertamente per l’contro l’Inghilterra nella finale degliin programma domenica 11 luglio allo stadio di Wembley di Londra. A fornire questa originale rappresentazione è stato il quotidiano The National, ...

SkyTG24 : Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Mancini: “Sarà una gara aperta e difficile come quella contro il Belgio” ????… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese - Navarra22946672 : RT @SkyTG24: Italia-Inghilterra, Roberto Mancini come Braveheart su giornale indipendentista scozzese - Mr_Torax : @SimoneBressan Domani mi aspetto la Gazzetta con Mancini come un imperatore romano -