Mancini come Braveheart, dalla Scozia: «Salvaci tu Roberto» – FOTO (Di sabato 10 luglio 2021) In Scozia grande responsabilità a Roberto Mancini contro l’Inghilterra: la speranza del quotidiano The National – FOTO Roberto Mancini eroe nazionale della Scozia? Ci sperano gli indipendentisi che lo dipingono come Braveheart sulla prima pagina del quotidiano The National, voce di coloro che vorrebbero il distaccamento dalla corona britannica. In prima pagina la faccia del ct italiano dipinta con i colori della Scozia e la scritta: «Salvaci Roberto, sei la nostra speranza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Ingrande responsabilità acontro l’Inghilterra: la speranza del quotidiano The National –eroe nazionale della? Ci sperano gli indipendentisi che lo dipingonosulla prima pagina del quotidiano The National, voce di coloro che vorrebbero il distaccamentocorona britannica. In prima pagina la faccia del ct italiano dipinta con i colori dellae la scritta: «, sei la nostra speranza ...

