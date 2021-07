Mancini come Braveheart: dalla Scozia la prima pagina del giornale indipendentista che tifa Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Per la finale degli Europei di domani sera a Wembley l’Italia può contare sul sostegno della Scozia, o almeno di quello del giornale indipendentista The National Newspaper che oggi pubblica una prima pagina con Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart e la frase: “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!” “prima pagina di domani: Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!”, scrive la pagina Facebook di The National Newspaper annunciando la foto che vede il nostro CT con il viso dipinto di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Per la finale degli Europei di domani sera a Wembley l’può contare sul sostegno della, o almeno di quello delThe National Newspaper che oggi pubblica unacon Robertonelle vesti die la frase: “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!” “di domani: Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!”, scrive laFacebook di The National Newspaper annunciando la foto che vede il nostro CT con il viso dipinto di ...

