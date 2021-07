Mancini alla vigilia della finale | Spero di avere quella soddisfazione che mi è mancata da giocatore

(Di sabato 10 luglio 2021) Il CTNazionale Italiana, Roberto, ha parlato in conferenza stampadi Euro2020 contro l'Inghilterra. Ecco quanto evidenziato: "Tensione come all'esordio? Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, laè diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari. L'Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi. Però anche noi siamo forti. Sterling è migliorato molto, dovremo essere bravissimi ma oltre a lui ci sono altri. Non so chi giocherà a destra, poi c'è Kane. Davanti son tutti bravi e con grandi qualità, di ...

Due incisi, uno di, l'altro di Chiellini . Ct e capitano, uno vicino all'altro, poi l'allenamento: Spinazzola è in panchina, guarda, sorride. Ha il gessogamba snistra e le stampelle. L'......NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO Come sempre non può mancare l'appuntamento dedicato... Per caratterizzare la Nazionale dioptiamo per il numero 88, ad indicare una 'squadra'. E ...Ci auguriamo ovviamente di ascoltare i nostri tifosi alla fine. Durante la partita penseremo a costruire ... Il mio compito, così come quello di Mancini, è di sdrammatizzare la tensione. Siamo ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Se ero più agitato all’esordio con la Turchia? Quella era la prima ed è sempre una gara difficile. Questa è una finale, non sono agitato, magari domani lo sarà di p ...