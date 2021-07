Maltempo: Milano, allerta per temporali forti (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug(Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio temporali forti sul nodo idraulico di Milano a partire dalla tarda serata di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani, domenica 11 luglio. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l'attivazione degli eventuali interventi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021), 10 lug(Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'gialla (criticità ordinaria) per rischiosul nodo idraulico dia partire dalla tarda serata di oggi e fino alle prime ore della mattinata di domani, domenica 11 luglio. Il Comune ha quindi attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e l'attivazione degli eventuali interventi.

