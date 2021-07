Malta, oltre 120 gli italiani in quarantena. Circa 50 positivi, pochi maggiorenni. Ambasciata li raduna in un Covid-hotel (Di sabato 10 luglio 2021) Sono tra i 120 e i 130 gli italiani in quarantena a Malta che finora, secondo quanto si apprende, si sono messi in contatto con l’Ambasciata italiana. Circa 50 sono risultati positivi al Covid-19, mentre gli altri si trovano in isolamento perché entrati in contatto con persone contagiate. Solo alcuni sono maggiorenni. Sono ad esempio tutti minorenni i 70 ragazzi in vacanza e da giorni bloccati sull’isola poiché una ventina di loro è risultata positiva al test. In seguito all’aumento esponenziale dei positivi registrato nell’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Sono tra i 120 e i 130 gliinche finora, secondo quanto si apprende, si sono messi in contatto con l’italiana.50 sono risultatial-19, mentre gli altri si trovano in isolamento perché entrati in contatto con persone contagiate. Solo alcuni sono. Sono ad esempio tutti minorenni i 70 ragazzi in vacanza e da giorni bloccati sull’isola poiché una ventina di loro è risultata positiva al test. In seguito all’aumento esponenziale deiregistrato nell’ultima ...

