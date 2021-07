Madison è un horror psicologico carico di tensione e ambienti claustrofobici Un erede di P T ?

Leggi su eurogamer

(Di sabato 10 luglio 2021) Nella giornata di oggi, gli sviluppatori di Nosebleed Games hanno annunciato l'arrivo di un nuovo titolo,, unin prima persona atteso su PC nel corso del 2021. Per celebrare il reveal, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale, nel quale è possibile ammirare alcune sequenze di gameplay che mettono in risalto le ambientazioni inquietanti e gli orrori con cui avremo a che fare. Potete dare un'occhiata al trailer in questione qui di seguito: Leggi altro...