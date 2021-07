M5s verso la resa dei conti sulla prescrizione. E sulla riforma del governo si annuncia battaglia in Parlamento (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - E' terremoto nel Movimento 5 stelle sulla Giustizia e in particolare sul tema della prescrizione. Domani si riuniranno i gruppi parlamentari che hanno chiesto – sono stati loro apprende l'AGI - un confronto con la squadra di governo per avere chiarimenti sul sì, giunto all'unanimità in Cdm, sulle proposte di modifiche del Guardasigilli, Marta Cartabia, dopo che - scongiurato il no che avrebbe portato a una pesante spaccatura nell'esecutivo - i pentastellati si erano orientati per l'astensione sul testo. E sarà una resa dei conti nel merito del provvedimento su chi ritiene di dover ... Leggi su agi (Di sabato 10 luglio 2021) AGI - E' terremoto nel Movimento 5 stelleGiustizia e in particolare sul tema della. Domani si riuniranno i gruppi parlamentari che hanno chiesto – sono stati loro apprende l'AGI - un confronto con la squadra diper avere chiarimenti sul sì, giunto all'unanimità in Cdm, sulle proposte di modifiche del Guardasigilli, Marta Cartabia, dopo che - scongiurato il no che avrebbe portato a una pesante spaccatura nell'esecutivo - i pentastellati si erano orientati per l'astensione sul testo. E sarà unadeinel merito del provvedimento su chi ritiene di dover ...

Advertising

fattoquotidiano : Prescrizione, a febbraio il M5s giurava: “Tutti compatti per difendere le nostre riforme”. Ma ora sono spaccati e v… - vincereelezioni : M5s verso la resa dei conti sulla prescrizione. E sulla riforma del governo si annuncia battaglia in Parlamento… - Loredanataberl1 : RT @Agenzia_Italia: M5s verso la resa dei conti sulla prescrizione. E sulla riforma del governo si annuncia battaglia in Parlamento https:/… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: M5s verso la resa dei conti sulla prescrizione. E sulla riforma del governo si annuncia battaglia in Parlamento https:/… - fisco24_info : M5s verso la resa dei conti sulla prescrizione. E sulla riforma del governo si annuncia battaglia in Parlamento: AG… -