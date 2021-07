L' urlo scozzese | Salvaci tu Cosa c' è dietro questa foto

(Di sabato 10 luglio 2021) Il giornale indipendentista The National farà il tifo per l'Italia di Mancini in finale contro l'Inghilterra: "Roberto, solo tu puoi salvarci"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : urlo scozzese

il Giornale

Sul giornale Mancini con il viso dipinto di azzurro proprio come quello di Mel Gibson nei panni dell'eroe nazionaleWilliam Wallace. Se il titolo è eloquente, lo è ancor di più il ...... più in generale, costante pericolo per la difesa. Complice la sconfitta della Repubblica ... Trascinata dall'di Hampden Park la Scozia parte forte, ma l'entusiasmo iniziale si spegne col ...Il giornale indipendentista The National farà il tifo per l'Italia di Mancini in finale contro l'Inghilterra: "Roberto, solo tu puoi salvarci" ...Mai avvezzo ai compromessi, Paolo Di Canio è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi britannici mentre in Italia ha sempre fatto discutere.