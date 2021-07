Love is in the air, spoiler turchi: l'inaspettato annuncio di Serkan (Di sabato 10 luglio 2021) Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air la vita di Serkan Bolat cambierà radicalmente. Dopo aver capito finalmente di essere follemente innamorato di Eda e aver iniziato un'appagante relazione con lei, arriverà, infatti, una rivelazione sconvolgente che rovinerà il suo rapporto con la giovane fioraia. Gli spoiler turchi svelano che Serkan verrà a sapere da suo padre che la responsabilità della morte dei genitori di Eda è sua in quanto la coppia è morta a causa del crollo di un muro all'interno dell'appartamento che proprio Alptekin aveva avuto l'incarico di costruire. Tuttavia, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 luglio 2021) Nel corso delle prossime puntate diis in the air la vita diBolat cambierà radicalmente. Dopo aver capito finalmente di essere follemente innamorato di Eda e aver iniziato un'appagante relazione con lei, arriverà, infatti, una rivelazione sconvolgente che rovinerà il suo rapporto con la giovane fioraia. Glisvelano cheverrà a sapere da suo padre che la responsabilità della morte dei genitori di Eda è sua in quanto la coppia è morta a causa del crollo di un muro all'interno dell'appartamento che proprio Alptekin aveva avuto l'incarico di costruire. Tuttavia, ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air di ieri in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset I… - heiwinchester : Devo accompagnare eleonora di sabato pomeriggio a scalo, se non è questo the ultimate act of love - monolland : tutte le volte che la gente fa parallelismi fra jungkook e in the mood for love mi viene una cosa bruttissima al pe… - icarusfallws : @share_the_love_ menomale, anche io tutto bene - EmmaMoonEM : RT @MediasetPlay: Ecco le reazioni social all'episodio di Love is in the air di ieri in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinit… -