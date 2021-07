Love is in the air, le anticipazioni del 12 luglio: uno chalet per quattro (Di sabato 10 luglio 2021) Love is in the air, anticipazioni prossima puntata 12 luglio. Eda e Serkan incontrano Selin e Ferit per un appuntamento davvero “particolare”. L’abito da sposa di Selin e Eda (Love is in the air)Doppio matrimonio all’orizzonte. Selin e Ferit hanno anticipato le nozze alla settimana successiva, Eda e Serkan erano con le spalle al muro: la giovane ha affermato che anche loro si sarebbero sposati a breve. Una notizia che ha generato un terremoto nell’ambiente: dall’ufficio agli amici, passando per le rispettive famiglie. La prova dell’abito da sposa è servita soltanto per convincere Selin che Serkan è l’uomo giusto per lei, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 luglio 2021)is in the air,prossima puntata 12. Eda e Serkan incontrano Selin e Ferit per un appuntamento davvero “particolare”. L’abito da sposa di Selin e Eda (is in the air)Doppio matrimonio all’orizzonte. Selin e Ferit hanno anticipato le nozze alla settimana successiva, Eda e Serkan erano con le spalle al muro: la giovane ha affermato che anche loro si sarebbero sposati a breve. Una notizia che ha generato un terremoto nell’ambiente: dall’ufficio agli amici, passando per le rispettive famiglie. La prova dell’abito da sposa è servita soltanto per convincere Selin che Serkan è l’uomo giusto per lei, ...

