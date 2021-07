Love is in the air, anticipazioni dal 12 al 16 luglio: la sorprendente confessione di Serkan (Di sabato 10 luglio 2021) Nei prossimi episodi di Love is in the air, Serkan Bolat farà una sorprendente confessione. L'uomo, come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 12 al 16 luglio, confesserà ad Eda di essersi perdutamente innamorato di lei e le chiederà di non lasciare la Turchia e di dargli del tempo per organizzarsi e partire con lei. Nel frattempo, Selin, dopo che Eda le avrà detto che il fidanzamento con il Bolat è falso andrà in crisi ed infine, Altpekin mostrerà gelosia nei confronti di sua moglie. Love is in the air, anticipazioni dal 12 al ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 luglio 2021) Nei prossimi episodi diis in the air,Bolat farà una. L'uomo, come rivelano lerelative alle puntate in onda dal 12 al 16, confesserà ad Eda di essersi perdutamente innamorato di lei e le chiederà di non lasciare la Turchia e di dargli del tempo per organizzarsi e partire con lei. Nel frattempo, Selin, dopo che Eda le avrà detto che il fidanzamento con il Bolat è falso andrà in crisi ed infine, Altpekin mostrerà gelosia nei confronti di sua moglie.is in the air,dal 12 al ...

