Lotus Emira | il canto del cigno delle sportive pure

Advertising

EstebBeltramino : Lotus Emira, nuova sportiva compatta con motore 2.0 AMG #motori - GQitalia : La nuova sportiva britannica raggiunge i 14 quintali, ma ha anche un livello di comfort mai visto in precedenza… - Info_Ricambi : Supercar? Ecco la risposta inglese ?? @lotuscars presenta EMIRA?? - ilmessaggeroit : #lotus #emira, prestazioni da brividi con il cuore #2.0 amg. Debutterà nel 2022 prima con il V6 3.5 del... - solomotori : Lotus Emira, nuova sportiva compatta con motore 2.0 AMG -

Ultime Notizie dalla rete : Lotus Emira

chiude un'era per il Marchio inglese. E' l' ultima sportiva dura e pura prodotta dalla Casa di Hethel. L'ultima della sua specie , dopo le note Elise , Exige ed Evora . Nei prossimi anni ...Rispetto al recente passato, la nuovaha deciso di abbandonare le classiche strumentazioni analogiche 'racing replica' in favore di un doppio display multifunzione da 10,25 (per il ...Presentata l'ultima supercar termica "pura" del marchio, dopo di lei solo vetture elettrificate. Motori fino a 400 cavalli, arriverà nel 2022. Listino da circa 72mila euro ...A meno di 48 ore dall'anteprima mondiale a Hethel, la nuova auto sportiva britannica è stata un'attrazione importante per gli spettatori del Goodwood Festival of Speed ...